Україна отримає 36 сербських МіГ-29 через Францію, — ЗМІ

Сербія уклала контракт з Францією на купівлю 12 винищувачів "Rafale" на €3 млрд. Винищувачі прибудуть до Франції в грудні, а потім, ймовірно, будуть передані Україні.
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