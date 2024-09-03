3 сентября 2024, 13:45

Україна отримає 36 сербських МіГ-29 через Францію, — ЗМІ

Сербія уклала контракт з Францією на купівлю 12 винищувачів "Rafale" на €3 млрд. Винищувачі прибудуть до Франції в грудні, а потім, ймовірно, будуть передані Україні.


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