8 октября 2025, 9:15

Норвегія відправляє F-35 до Польщі

У найближчі дні норвезькі винищувачі прибудуть на базу біля Познані.

Мета місії — посилення оборони польського неба та перехоплення повітряних об’єктів, що можуть становити загрозу безпеці країни.


