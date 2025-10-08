У найближчі дні норвезькі винищувачі прибудуть на базу біля Познані.
Мета місії — посилення оборони польського неба та перехоплення повітряних об’єктів, що можуть становити загрозу безпеці країни.
- Безопасность | Сегодня, 11:45
Apple тайно записывала разговоры пользователей через Siri, — Politico
- Технологии | Сегодня, 11:15
Україна почала збивати "Шахеди" новою міні-ракетою Thales
- Технологии | Сегодня, 10:45
Росія випробовує важкий вантажний дрон "Слон" для забезпечення фронту
- Технологии | Сегодня, 10:15
Исследование: испанцы доверяют ИИ в повседневной жизни
- Интернет | Сегодня, 9:45
Де купувати та продавати вживані товари в Європі
- Технологии | Сегодня, 9:15
Норвегія відправляє F-35 до Польщі
- Бизнес | Сегодня, 8:45
Житло в ЄС стрімко дорожчає
- Технологии | Сегодня, 8:15
Украина начала использовать новые морские дроны, оснащенные ударными FPV-дронами
- Бизнес | Вчера, 15:15
У Варшаві відкрили фотовиставку українського фотографа, присвячену війні
- Аналитика | 5 октября, 20:35
Дайджест найцікавішого за тиждень №9: як зміняться тарифи на електроенергію та що таке EcoFlow PowerOcean
- Обзоры | 4 октября, 11:31
EcoFlow Solar Panel 2х100Вт – твої майже 200Вт від сонця
- Обзоры | 29 сентября, 23:28
Verbatim Charge 'n' Go – 15Вт магнітний повербанк
- Аналитика | 28 сентября, 1:22
Дайджест найцікавішого за тиждень №8 - EcoFlow запрошує на Energy DAY 2025 та старт продажів iPhone 17 в Україні
- Аналитика | 21 сентября, 22:16
Дайджест найцікавішого за тиждень №7 - знижки від EcoFlow до 38% та нові гаджети Logitech G
- Обзоры | 21 сентября, 15:20
Logitech Ergo M575 – подвійне підключення та трекбол
- Фотогалереи | 19 сентября, 23:51
Lenovo продемонструвала концепт ThinkBook VertiFlex з вертикальним дисплеєм
- Обзоры | 17 сентября, 10:04
REAL-EL X-797 - твої особисті вертикальні 90Вт
- Фотогалереи | 17 сентября, 7:30
Многочисленные национальные павильоны на CIFTIS-2025
