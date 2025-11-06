В США почали масово відміняти рейси через шатдаун, — ABC News

6 ноября 2025, 13:15

Обмеження торкнуться 40 найбільших аеропортів країни. Щодня скасовуватимуться тисячі рейсів — від 4% у п’ятницю до 10% у найближчі дні. Це стосується рейсів з 6:00 до 22:00.

Також приблизно 37 тисяч американських солдатів, розміщених у Німеччині, ризикують залишитись без зарплати за листопад.Їхні жовтневі зарплати покрили за рахунок надходження коштів на випадок надзвичайних ситуацій, пише видання.Тим часом армія США опублікувала на своєму сайті рекомендації, до чого військові можуть вдатись у скрутній ситуації: це екстрені соціальні виплати, позики, продовольчі банки та організації, що видають продукти харчування.