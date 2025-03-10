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10 марта 2025, 11:15

Новий вірус EvilLoader шириться в Telegram

Він виглядає як звичайне відео, але краде дані з пристрою. Після відкриття файлу може з’явитися помилка та запит на встановлення "плеєра" чи оновлення Telegram.

Не відкривайте та не завантажуйте незнайомі файли.


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