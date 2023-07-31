Хворі на COVID олені у США заражали людей щонайменше 3 рази

Американці передавали коронавірус білохвостим оленям принаймні 109 разів, і тварини широко поширювали вірус між собою, причому у третини оленів, протестованих у дослідженні, були виявлені ознаки попереднього зараження.
Дослідники припускають, що тварини принаймні тричі повертали вірус людям.
Білохвостий олень потенційно може бути резервуаром вірусу.
Цілком можливо, що віруси, які переходять від оленів до людей, можуть у якийсь момент кваліфікуватися як нові варіанти, потенційно здатні ухилитися від нашого імунного захисту, створеного внаслідок минулих інфекцій і вакцинації.