Хворі на COVID олені у США заражали людей щонайменше 3 рази

31 июля 2023, 12:15

Американці передавали коронавірус білохвостим оленям принаймні 109 разів, і тварини широко поширювали вірус між собою, причому у третини оленів, протестованих у дослідженні, були виявлені ознаки попереднього зараження.

Дослідники припускають, що тварини принаймні тричі повертали вірус людям.Білохвостий олень потенційно може бути резервуаром вірусу.Цілком можливо, що віруси, які переходять від оленів до людей, можуть у якийсь момент кваліфікуватися як нові варіанти, потенційно здатні ухилитися від нашого імунного захисту, створеного внаслідок минулих інфекцій і вакцинації.