На Львівщині зростає захворюваність на дирофіляріоз

30 сентября 2024, 15:45

Заразитися хворобою можна після укусу інфікованого комара, який насмоктався перед тим крові зараженої тварини.

«Якщо у 2019-му році не було зареєстровано жодного випадку дирофіляріозу, то у 2020-му та 2022-му було зафіксовано по два випадки цього захворювання. А минулого року та цьогоріч до сьогодні – в нас реєструвалося по 4 випадки! На мою думку, це пов’язано із сезоном активності комарів, з міграцією бродячих тварин, із потеплінням клімату та відсутністю специфічної профілактики», – зазначила лікарка.

Найчастіші локації підшкірного вузла – біля ока (у кон’юнктиві), на руках, верхній частині тулуба.