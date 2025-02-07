В США заметили уникальное животное – оленя-альбиноса

7 февраля 2025, 9:15

Это настолько редкий вид, что встречается один раз на 30 тысяч особей.

С древних времен многие народы наделяли оленей мистическими качествами, но особое внимание уделялось оленям с необычной окраской. Их называли «оленями-хозяевами» или «оленями-шаманами», и белые олени занимали среди них особое место.У кельтов белый олень считался существом из потустороннего мира, обладающим магическими способностями и доступом к тайным знаниям. Этот образ часто встречается в кельтских легендах.В Чехии считается, что встреча с белым оленем приносит исполнение желаний. В Японии и Китае белые олени также почитаются: в китайской культуре белый олень ассоциируется с богом долголетия Шоусинем.