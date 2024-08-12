Хорватія планує надати Україні додаткове енергетичне обладнання

12 августа 2024, 14:15

Хорватська сторона підтвердила свою готовність продовжувати підтримку України.

Зокрема, пані посол Хорватії Аніца Джамич заявила, що Загреб розгляне можливість надання Україні додаткового генерувального обладнання.Своєю чергою Роман Андарак подякував Хорватії за 75 тонн обладнання, які Загреб уже передав для української енергетичної інфраструктури.

Надане обладнання є першочерговою потребою, особливо у прифронтових регіонах, де ворог знищив значну частину енергетичних потужностей. Підтримка партнерів у розбудові невеликих об’єктів розподіленої генерації для нас надзвичайно важлива", - сказав заступник міністра.