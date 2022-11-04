Абоненти Київстар придбали обладнання для трьох лікарень України

4 ноября 2022, 9:15

Для опорних медичних закладів у Дніпрі та Львові передано необхідне обладнання, придбане в рамках проєкту «Дитяча надія» – спільної ініціативи Київстар та платформи dobro.ua від УББ.

Завдяки регулярним SMS-пожертвам від абонентів оператора, придбане обладнання допомагатиме рятувати маленьких пацієнтів з кардіо та онко захворюваннями й вимушених переселенців, які продовжують в закладах своє лікування.

«Майже за 4 роки існування «Дитячої надії» наші абоненти подарували шанс на життя тисячам хворих малюків. Завдяки невеликим SMS-пожертвам вдалося зібрати понад 12,5 мільйона гривень, а допомогу вже отримали 51 відділення українських лікарень. Від імені Київстар я хочу подякувати усім небайдужим абонентам, які в час повномасштабної війни продовжують системно підтримувати ініціативу», – зазначає Ганна Захараш, директор з корпоративних комунікацій Київстар.

Нещодавно на залучені кошти, які перераховували абоненти мобільного оператора за допомогою SMS-повідомлень, допомогу отримало ще дві лікарні у Дніпрі, що наразі рятують не тільки маленьких пацієнтів регіону, але й вимушених переселенців різного віку з сусідніх областей. Зокрема, до педіатричного відділення дитячої лікарні № 6 було придбано пристрій реєстрації ЕКГ "AMEDTEC ECGpro CardioPart 12 Blue"-mr-wt з розхідними матеріалами та оновлено програмне забезпечення для холтерівського аналізу ЕКГ "ECGpro Holter"; «Регіональний медичний центр родинного здоров’я» ДОР (раніше – Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня) отримав портативний Дефібрилятор Rescue LIFE 9 з функцією синхронізації та дитячими електродами, що дозволить надавати реанімаційні заходи дітям у разі погіршення їхнього стану під час операцій.

Також, у рамках проєкту за напрямом кардіологія нове обладнання отримала Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ». На зібрані кошти було придбано до наявного ультразвукового апарату датчик секторний 6S-RS та датчик секторний 3Sс-RS. Дане обладнання дозволить проводити діагностику кардіологічних захворювань у маленьких пацієнтів на більш якісному рівні.

Ознайомитись з деталями й підтримати ініціативу «Дитяча надія» можна за посиланням.

Основна мета проєкту – допомогти малюкам з вадами серця та онкологічними захворюваннями шляхом придбання необхідного медичного обладнання та матеріалів в дитячі лікарні. Благодійну ініціативу вдається реалізовувати завдяки SMS-повідомленням небайдужих абонентів мобільного оператора. Дитячою надією стали майже 220 тисяч абонентів Київстар, 19 тисяч з яких налаштували регулярну пожертву та щомісяця допомагають дітям. Загалом для проєкту було відправлено більш як 690 тисяч благодійних SMS.



Нагадаємо, що загалом, з початку повномасштабної війни, Київстар системно підтримує державу й суспільство. Мобільний оператор вже перерахував майже 104 мільйони гривень на гуманітарну допомогу ЗСУ, лікарням, літнім людям та постраждалим від війни. Зокрема кошти було передано до БФ «Повернись живим», БФ «Твоя опора», БФ «Let`s help», МБФ «Карітас України» та МБФ «Українська біржа благодійності».