Українців закликали встановлювати малі сонячні станції

27 июня 2024, 10:45

"Держава дає максимально "зелене світло" для розбудови розподіленої генерації. Для якнайшвидшого розвитку відкриваються всі можливості: істотно спрощено процедуру підключень, технічні умови на приєднання електричних мереж обленерго зобов’язані видати протягом двох днів, а не через 10, як було раніше. Також максимально спрощено всі дозвільні документи – тепер достатньо лише довідки від ВЦА про необхідність встановлення такого об'єкта", – повідомив очільник Держенергонагляду Руслан Слободян.