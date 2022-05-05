United for Ukraine — надання важливої інформації для біженців

За оцінками Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, вже понад 5 мільйонів біженців вимушено виїхали з України до сусідніх країн, ще 13 мільйонів проживають на території України та потребують життєво необхідної допомоги.
Для тих, хто виїжджає з України та наразі перебуває у новій країні, пошук достовірної інформації та надійних послуг може бути складним і тривалим процесом. Щоб полегшити це, Google.org надає грант у розмірі 1,5 мільйона доларів США організації International Rescue Committee (IRC), а також команді Google.org Fellows, щоб розширити доступ до важливої інформації для тих, хто постраждав від війни в Україні.
Гроші та експертиза допоможуть IRC підтримати волонтерську організацію unitedforukraine.org, яка допомагає переміщеним особам знайти житло, правову допомогу та психологічну підтримку. Платформу запустила неприбуткова організація United for Ukraine, заснована в лютому 2022 року двома українськими друзями — Ольгою Хамама, генеральним директором платформи венчурного розвитку Planet FC, та Ніною Левчук, яка працює в Google.
Unitedforukraine.org підтримує українських біженців через мережу з понад 400 експертів з права та психологічної підтримки з понад 30 країн. Цей проект стане частиною IRC Signpost – глобальної гуманітарної технологічної програми, яка допомагає біженцям знаходити ресурси для задоволення своїх нагальних потреб. Google підтримує IRC у його важливій роботі з 2015 року, надаючи 8 мільйонів доларів грантового фінансування та понад 10 000 годин pro bono підтримки.
Протягом шести місяців команда з 13 співробітників Google безоплатно працюватиме повний робочий день разом з IRC, щоб допомогти розширити проекти unitedforukraine.org і Signpost у всьому світі. Мета полягає у тому, щоб створити надійне місце для переміщених людей, щоб вони могли легко знайти як термінову підтримку, так і довгострокові рішення, хоча, звичайно, ми сподіваємося, що вони вже дуже скоро зможуть повернутися до безпечної України.
Підтримка гуманітарної діяльності на передовій
Цей грант є останнім у нашій роботі з підтримки груп гуманітарної допомоги та підтримки біженців в Україні та сусідніх країнах.
Через Google.org і співробітників Google ми вже виділили понад 35 мільйонів доларів у вигляді фінансування та підтримки для надання допомоги постраждалим від війни в Україні. Багато співробітників Google у регіоні самі приймають українських біженців у своїх домівках, допомагають у місцевих центрах допомоги біженцям чи на кордоні.
5 травня 2022 року на конференції донорів у Варшаві буде оголошено про подальший внесок в розмірі 10 мільйонів доларів на гуманітарну підтримку, яка включає грошові гранти та пожертви, від Google.org і Google для допомоги людям в Україні. Завдяки цьому наш загальний внесок від Google.org і співробітників Google перевищить 45 мільйонів доларів у вигляді фінансування та підтримки.
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