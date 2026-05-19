Цены на нефть снова растут из-за напряженности на Ближнем Востоке

19 мая 2026, 10:15

В выходные Иран атаковал беспилотникам ОАЭ и Саудовскую Аравию — под удар попал, в частности, район АЭС "Барака" в Эмиратах, пишет Reuters.

При этом угрожающая риторика со стороны США и Ирана усилила опасения по поводу эскалации конфликта.



В итоге этой ночью фьючерсы на нефть марки Brent выросли на $2,03, до $111,29 за баррель. Цена доходила до $112, что стало самым высоким показателем с 5 мая. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) поднялась на $2,31, до $108,70 за баррель — самого высокого уровня с 30 апреля.