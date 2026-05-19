19 мая 2026, 11:15

В Германии раскрыли схему поставок компонентов для российской оборонки

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) и прокуратура ликвидировали масштабную схему, в рамках которой в россию нелегально были поставлены технологии двойного назначения на сумму более €30 млн.



Немецкая торговая компания Global Trade (Любек) под руководством Никиты С. выполняла роль европейского закупочного центра. Реальное управление велось из москвы сотрудниками подсанкционной компании "коловрат", обслуживающей оборонно-промышленный комплекс рф.



По этой схеме прошло около 16 тыс. партий товаров (микроконтроллеры, подшипники, осциллографы, датчики). Продукция двойного назначения поставлялась структурам впк рф, институту внииа (связан с ядерным оружием) и для нужд атомных подводных лодок. Чтобы скрыть конечного потребителя, товары отправлялись через Турцию. Срок доставки в рф после вывоза из ЕС составлял всего 5-10 дней. Для прикрытия создавались немецкие фирмы-однодневки.



В начале 2026 года, во время визита в Любек, Никита С. был задержан. Одновременно прошли массовые обыски. Сейчас под стражей находятся ключевые фигуранты схемы. Прокуратура Германии готовит обвинения в систематическом уклонении от санкций и создании преступной сети.

