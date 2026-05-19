Найбезпечнішим містом Чехії визнали Злін

19 мая 2026, 9:45

За даними чеської поліції та проєкту Obce v datech за 2024/2025 рік, саме Злін має найнижчий рівень злочинності серед великих міст країни.



У місті фіксують близько 105 злочинів на 10 тисяч жителів, а рівень розкриття справ становить 62% — це вище за середній показник у Чехії.

Індекс безпеки Зліна оцінили у 9 із 10 балів.Переважно у місті трапляються дрібні майнові злочини, тоді як серйозні насильницькі або наркотичні правопорушення — рідкість.Для порівняння, у Празі та Брно рівень вуличної та майнової злочинності значно вищий.