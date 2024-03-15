Швеція надасть 30 млн євро на закупівлю боєприпасів для України

15 марта 2024, 14:45

У повідомленні Міністерства оборони Швеції йдеться, що уряд Швеції вирішив дозволити Управлінню оборонних матеріалів (FMV) вести переговори з відповідальним органом Чеської Республіки, аби підтримати ініціативу Чехії щодо доставки Україні артилерійських снарядів:

Потреба України в боєприпасах велика, особливо в артилерійських. Чехія визначила можливості для закупівлі великої кількості боєприпасів на світовому ринку для пожертвування Україні. Уряд хоче підтримати Чехію в цій роботіФінансування здійснюється в рамках 15 пакету підтримки, який зараз розглядає парламент Швеції, у частині, яка стосується підтримки у вигляді фінансових внесків до фондів та низки двосторонніх та багатосторонніх проектів пожертвувань, які країни ЄС та НАТО запровадили з метою підтримки України.