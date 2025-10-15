«С 24 по 26 августа я посетил обе страны для подтверждения поддержки и обсуждения практических шагов. Мы поддержали роспуск Минской группы. Учитывая достигнутый прогресс, считаем, что эмбарго ОБСЕ 1992 г. утратило актуальность. Британия полностью снимает эмбарго на поставки оружия Армении и Азербайджану. Это позволит развивать сотрудничество в сфере безопасности и помогать странам защищать суверенитет и территориальную целостность, включая ответы на гибридные угрозы. Экспортные лицензии будут рассматриваться индивидуально по строгим критериям. Мы будем следить за ситуацией в регионе. Надеемся, это откроет путь к миру, безопасности и процветанию на Южном Кавказе», - заявил госминистр Британии по делам Европы и Северной Америки Даути.
Последние новости
- Технологии | Сегодня, 11:45
EcoFlow пропонує комплект "RIVER 3 UPS + сонячна панель 45 Вт"
- Бизнес | Сегодня, 11:15
В США представили новую установку для запуска Tomahawk
- Технологии | Сегодня, 10:45
Британия сняла эмбарго на поставки оружия Азербайджану и Армении
- Технологии | Сегодня, 10:15
Китай представив перший важкий безпілотний транспортний літак HuanYing-60
- Технологии | Сегодня, 9:45
Китай збільшує постачання деталей для дронів до Росії
- Связь | Сегодня, 9:15
Украинцы могут самостоятельно блокировать спам-звонки
- Бизнес | Сегодня, 8:45
Amazon уволила сотрудника через Израиль
- Технологии | Сегодня, 8:15
У ChatGPT додадуть "матеріал 18+"
- Технологии | Вчера, 13:45
Торговая война между США и Китаем: страны ввели взаимные портовые сборы
Последние материалы
- Аналитика | 12 октября, 11:47
Дайджест найцікавішого за тиждень №10: 7-а Ajax Special Event та EcoFlow PowerOcean
- Фотогалереи | 9 октября, 23:50
РФ оприлюднила перші фото нібито збитої ракети "Фламінго"
- Аналитика | 5 октября, 20:35
Дайджест найцікавішого за тиждень №9: як зміняться тарифи на електроенергію та що таке EcoFlow PowerOcean
- Обзоры | 4 октября, 11:31
EcoFlow Solar Panel 2х100Вт – твої майже 200Вт від сонця
- Обзоры | 29 сентября, 23:28
Verbatim Charge 'n' Go – 15Вт магнітний повербанк
- Аналитика | 28 сентября, 1:22
Дайджест найцікавішого за тиждень №8 - EcoFlow запрошує на Energy DAY 2025 та старт продажів iPhone 17 в Україні
- Аналитика | 21 сентября, 22:16
Дайджест найцікавішого за тиждень №7 - знижки від EcoFlow до 38% та нові гаджети Logitech G
- Обзоры | 21 сентября, 15:20
Logitech Ergo M575 – подвійне підключення та трекбол
- Фотогалереи | 19 сентября, 23:51
Lenovo продемонструвала концепт ThinkBook VertiFlex з вертикальним дисплеєм
Популярные новости
- Технологии | Сегодня, 11:45
EcoFlow пропонує комплект "RIVER 3 UPS + сонячна панель 45 Вт" 5.00
- Бизнес | 10 октября, 23:36
BTC утримує лідерство, ETF оновлюють рекорди, а DeFi повертається до росту 5.00
- Технологии | Позавчера, 15:45
Китай починає експлуатацію стелс-дронів GJ-11 1.00
- Бизнес | Сегодня, 11:15
В США представили новую установку для запуска Tomahawk 0.00
- Технологии | Сегодня, 10:45
Британия сняла эмбарго на поставки оружия Азербайджану и Армении 0.00
- Технологии | Сегодня, 10:15
Китай представив перший важкий безпілотний транспортний літак HuanYing-60 0.00
- Технологии | Сегодня, 9:45
Китай збільшує постачання деталей для дронів до Росії 0.00
- Связь | Сегодня, 9:15
Украинцы могут самостоятельно блокировать спам-звонки 0.00
- Бизнес | Сегодня, 8:45
Amazon уволила сотрудника через Израиль 0.00