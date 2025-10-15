15 октября 2025, 10:45

Британия сняла эмбарго на поставки оружия Азербайджану и Армении

«С 24 по 26 августа я посетил обе страны для подтверждения поддержки и обсуждения практических шагов. Мы поддержали роспуск Минской группы. Учитывая достигнутый прогресс, считаем, что эмбарго ОБСЕ 1992 г. утратило актуальность. Британия полностью снимает эмбарго на поставки оружия Армении и Азербайджану. Это позволит развивать сотрудничество в сфере безопасности и помогать странам защищать суверенитет и территориальную целостность, включая ответы на гибридные угрозы. Экспортные лицензии будут рассматриваться индивидуально по строгим критериям. Мы будем следить за ситуацией в регионе. Надеемся, это откроет путь к миру, безопасности и процветанию на Южном Кавказе», - заявил госминистр Британии по делам Европы и Северной Америки Даути.

