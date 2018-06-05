5 июня 2018, 10:45

Galaxy S10 получит наэкранный сканер отпечатков пальцев

Об этом сообщает авторитетный специализированный ресурс ETNews, ссылаясь на свои источники.

По его сведениям, Samsung применит ультразвуковой сканер от Qualcomm. Больше подробностей пока не приводится.

На данный момент Galaxy S10 и Galaxy S10+ известны под кодовыми именами Beyond.

Оригинальная версия терминала будет иметь 5,8-дюймовый экран, а версия с приставкой «+» в названии – 6,3-дюймовый. В обоих случаях речь об Infinity Display.

По слухам, анонс новинок может состояться на CES 2019  Лас-Вегас в период с 8 января по 11 января.
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