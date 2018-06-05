Galaxy S10 получит наэкранный сканер отпечатков пальцев

5 июня 2018, 10:45

Об этом сообщает авторитетный специализированный ресурс ETNews, ссылаясь на свои источники.

По его сведениям, Samsung применит ультразвуковой сканер от Qualcomm. Больше подробностей пока не приводится.На данный момент Galaxy S10 и Galaxy S10+ известны под кодовыми именами Beyond.Оригинальная версия терминала будет иметь 5,8-дюймовый экран, а версия с приставкой «+» в названии – 6,3-дюймовый. В обоих случаях речь об Infinity Display.По слухам, анонс новинок может состояться на CES 2019 Лас-Вегас в период с 8 января по 11 января.