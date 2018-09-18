Опубликованы фото "исчезающей" камеры у Galaxy S10

18 сентября 2018, 9:15

Авторитетный профильный ресурс SlashLeaks опубликовал несколько фотографий смартфона Galaxy S10, разработка которого началась совсем недавно.



Одна из иллюстраций ценна тем, что на ней показана фронтальная камера, встроенная под дисплей смартфона, которая может становиться невидимой, если в ней нет необходимости как таковой.



По слухам, S10 выйдет в трех версиях. Стандартная окажется с двойной основной и одинарной фронтальной камерами, премиальная будет с тройной основной и одинарной фронтальная, а так называемая ультра-премиальная - с тройной основной и двойной фронтальной.



Самая младшая версия терминала окажется с 5,8-дюймовым дисплеем и сканером отпечатков пальцев сзади. Две другие модификации будут с 6,1-дюймовым и 6,4-дюйовым экраном и сканерами отпечатков пальцев, встроенными в экран.



По слухам, южнокорейский гигант представит S10 в Лас-Вегас, в рамках выстаки CES2019, либо же в Барселоне на MWC2019. Более точной даты пока нет.