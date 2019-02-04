Подробности о смартфоне Galaxy S10E

4 февраля 2019, 10:15

Авторитетный немецкий ресурс WinFuture опубликовал так называемое рендерное фото смартфона Galaxy S10E (прежде — S10 Lite), который пока еще не был представлен официально.

На опубликованном фото видны передняя и тыльная панели, а также боковые ребра. Легко заметить, что об экране, который был бы загнут на края, речь не идет. А вот рамка вокруг дисплея получилась тонкой и очень ровной совершенно со всех сторон.На панели сзади двойная камера. Кроме того, стоит отметить, что этот терминал производителя, скорее всего, будет в таком довольно необычном цвете, как зеленый.Спецификации на данный момент известны исключительно на стадии слухов. Отмечается, в частности 5,8-дюймовый дисплей, сканер отпечатков пальцев на одной из боковых граней и батарея, емкость которой не менее 3100 мАч.Предположительно новинка выйдет в конфигурации 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Ориентировочный ценник – 749 евро. А вот точная дата анонса пока не приводится.