Самая дорогая версия Galaxy S10 обойдется украинцам в 40 000 гривен

21 февраля 2019, 9:45

Устройства получили большой иммерсивный экран, обеспечивающий полное погружение в контент при просмотре, продвинутые камеры с интеллектуальными функциями для создания шедевров в одно касание, а также функцию беспроводной обратной зарядки.

Новый уровень безопасности обеспечивается за счет ультразвукового сканера отпечатков пальцев, встроенного в экраны моделей Galaxy S10 и Galaxy S10+. Кроме того, оптимизация с использованием искусственного интеллекта обеспечивает работу гаджета в течение 24 часов.

Новый смартфон будет доступен в Украине с 8 марта 2019 г. по рекомендованной розничной цене:– 29 990 гривен за версию Galaxy S10 и 32 990 гривен за Galaxy S10+ в цветах Оникс, Аквамарин, Перламутр– 24 990 гривен за Samsung Galaxy S10e в цветах Оникс, Аквамарин, Перламутр и Цитрус– 39 990 гривен за модели Samsung Galaxy S10+ в керамическом корпусе черного и белого цветов с объёмом внутренней памяти 1 ТБ и оперативной памятью 12 ГБ.Galaxy S10 получил Dynamic AMOLED-экран – лучший на сегодняшний день экран в мире.

Как первый смартфон с сертификацией HDR10+, Galaxy S10 отображает контент в живых, ярких цветах. Дисплей устройства имеет поддержку динамического отображения тонов, что позволяет расширить цветовую палитру для получения максимально реалистичной картинки. Европейская Ассоциация электронных и информационных технологий (VDE) сертифицировала Dynamic AMOLED-экран новинки как обладающей безупречной цветопередачей1 и исключительным коэффициентом контрастности, благодаря которому темные цвета на экране выглядят еще глубже, а светлые – еще ярче2. Благодаря сертифицированной TÜV Rheinland технологии Eye Comfort дисплей Dynamic AMOLED также уменьшает количество излучаемого синего света без снижения качества изображения и без использования фильтров.





Результат инновационных разработок Samsung, уникальный дисплей Infinity-O Galaxy S10, сочетает множество сенсоров и технологических решений, в том числе встроенную в вырез на экране камеру, позволяя пользователям наслаждаться максимальной площадью экрана.



Dynamic AMOLED-дисплей Galaxy S10 также получил первый встроенный в экран ультразвуковой сканер4 отпечатков пальцев, который считывает трехмерные очертания кожи, а не двухмерное изображение, что позволяет обеспечить более надежную защиту смартфона. Эта технология биометрической аутентификации нового поколения первой в мире была сертифицирована FIDO Alliance Biometric Component.



Как один из лидеров на рынке технологий, компания Samsung неоднократно первой представляла камеры с такими революционными технологиями как Dual Pixel и Двойная Апертура.

Ультра-широкоугольный объектив: Впервые в линейке Galaxy S, Galaxy S10 получил ультра-широкоугольный объектив с углом обзора 123 градуса, соответствующим человеческому глазу, – таким образом, в кадр попадает всё, что видит пользователь. Объектив, идеально подходящий для съемки пейзажей, панорам и групповых портретов, гарантирует, что в кадр всегда попадут все объекты съемки.



Максимально стабильная и качественная видеосъемка: Galaxy S10 благодаря технологии цифровой стабилизации камеры позволяет запечатлеть на видео всю красоту каждого мгновения даже во время велосипедной прогулки или танцев на концерте. Как основная, так и фронтальная камеры поддерживают съемку в формате UHD, и, впервые на рынке, тыльная камера позволяет записывать видео с поддержкой стандарта HDR10+5



Интеллектуальные возможности: Функции искусственного интеллекта в Galaxy S10 стали более совершенными благодаря интеграции модуля нейронных вычислений, чтобы пользователи могли создавать кадры профессионального качества без необходимости вручную менять настройки камеры. Обновленная оптимизация сцен способна выявлять и обрабатывать дополнительные сцены, а функция «Рекомендации по снимкам» автоматически выводит подсказки по композиции кадра, чтобы снимки выглядели лучше, чем когда-либо.



Galaxy S10 получил высококачественное аппаратное и программное обеспечение на базе технологии искусственного интеллекта (ИИ). Сегодня это самое «умное» устройство компании Samsung: от новых функций одновременной подзарядки до повышенной производительности или расширенных возможностей «умного» Wi-Fi.



Беспроводная обратная зарядка6: На Galaxy S10 Samsung представляет функцию беспроводной обратной зарядки PowerShare, которая позволяет легко заряжать устройства с сертификацией Qi (не только мобильные телефоны, но и совместимые носимые устройства). Кроме того, благодаря этой функции смартфон способен одновременно заряжаться сам и заряжать второй гаджет при подключении к обычному зарядному устройству. Таким образом, пользователь может брать в поездки лишь одну «зарядку» для нескольких гаджетов.

Интеллектуальная производительность: Новое ПО на базе ИИ на Galaxy S10 автоматически оптимизирует температуру батареи, процессора, оперативной памяти и всего смартфона в целом и со временем совершенствуется, изучая поведение пользователя. ИИ также позволяет Galaxy S10 быстрее запускать наиболее часто востребованные приложения, опираясь на данные о паттернах использования устройства его владельцем.«Умный» Wi-Fi: Galaxy S10 оснащен интеллектуальным Wi-Fi, который обеспечивает бесперебойное и безопасное соединение путем плавного переключения между Wi-Fi и LTE, а также сообщает пользователю о потенциально опасных Wi-Fi сетях. Galaxy S10 также получил поддержку нового стандарта Wi-Fi 6, что обеспечивает повышенную производительность Wi-Fi при подключении к совместимому маршрутизатору.Сценарии Bixby: На Galaxy S10 Bixby автоматизирует сценарии использования и предоставляет персонализированные рекомендации, чтобы сделать жизнь пользователей проще. С предустановленными и персонализированными сценариями, такими как «Вождение» и «Перед сном», которые настраиваются в соответствии с привычками владельца устройства, Galaxy S10 упрощает повседневные задачи, автоматически сокращая количество прикосновений к устройству в течение дня8.Как и в случае с 2G, 3G и 4G, Samsung лидирует в сфере 5G и сотрудничает с крупными операторами, разрабатывая и внедряя технологии мобильной связи пятого поколения. Теперь Samsung предоставляет Galaxy S10 5G, первый флагманский смартфон с поддержкой связи пятого поколения. С Galaxy S10 5G пользователи в 5G сетях могут за считанные минуты загрузить целый сезон сериала, играть в сетевые игры, наслаждаться улучшенными впечатлениями от виртуальной и дополненной реальности, а также совершать видеозвонки в разрешении 4K. Galaxy S10 5G оснащен самым большим в истории линейки Galaxy S 6,7-дюймовым дисплеем Infinity-O; 3D-камерой Samsung для съемки 3D-изображений с использованием функций Video Live Focus и Quick Measure; а также аккумулятором емкостью 4500 мАч с ультрабыстрой зарядкой мощностью 25 Вт.Самая старшая модель Galaxy S10 обладает наибольшим объемом памяти с 1 ТБ флэш-памяти9 с возможностью расширения на 512 ГБ с помощью карты microSD до 1,5 ТБ в общей сложности10.Устройство поддерживает быструю беспроводную зарядку нового поколения Fast Wireless Charging 2.0, имеет защиту от пыли и влаги IP6811, оснащено процессором нового поколения и предлагает полюбившиеся сервисы Samsung (Bixby, Samsung Health, Samsung Pay и Samsung DeX).Galaxy S10 обеспечивает доступ к связи следующего поколения Wi-Fi 612, что дает пользователю приоритетный и в четыре раза более быстрый доступ13 в сеть в многолюдных местах (например, аэропорту) по сравнению с возможностями аналогов. Поддержка LTE-стандарта позволяет загружать данные и использовать Интернет впервые со скоростью до 2,0 Гбит/с14.Galaxy S10 – идеальное устройство для игр, оснащенное ПО на базе ИИ, а также мощным аппаратным обеспечением, включая Dolby Atmos для игрового режима и систему охлаждения с испарительной камерой. Galaxy S10 также стал первым мобильным устройством, оптимизированным для игр на движке Unity.Galaxy S10 получил защиту Samsung Knox и защиту на аппаратном уровне для хранения персональных ключей для мобильных сервисов с поддержкой блокчейн.