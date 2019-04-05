Новые фишки Samsung Galaxy S10

5 апреля 2019, 9:45

Samsung Galaxy S10 – смартфон, презентация которого наделала много шума. И не зря. Ведь все необычное, заявленное производителем, стало настоящей действительностью.

Особенностей и отличий у новинки предостаточно. Ну что ж, садитесь поудобнее. Отправляемся в увлекательное путешествие – в мир технологий новой "галактики".

Отличия Galaxy S10 от других мобильных устройств



Фишки, которыми поражает гаджет:

Заряжаем часы и наушники от телефона. Современные модули – умные часы и наушники true wireless – теперь можно зарядить при помощи Самсунг С10. Полезную функцию назвали реверсивной зарядкой без необходимости использовать провода.

Батарея высокой мощности – емкость 4100 мАч. При включенной максимальной яркости, бесконечных телефонных переговорах и просмотре ленты в Фейсбук заряда хватает на целый день. Блок питания поддерживает возможность ускоренной зарядки.

Ультрачувствительный сенсор, определяющий отпечатки пальцев владельца девайса. Стоит только приложить палец к датчику, и телефон моментально снимается с блокировки. При желании разрешается внести отпечатки пальцев близких родственников.

Поддержка Wi-Fi 6. Позволяет передавать информацию со скоростью, на 40% превышающую стандартные показатели.

Зарядить аккумулятор можно с помощью беспроводного устройства. Оно оснащено вентилятором, чтобы смартфон не перегревался.

Керамический корпус. Смотрится стильно. Прочный гаджет, не боится механических повреждений.

Эксперименты с камерами

Тем, кто снимает селфи для инстаграм или видео для ютуб-канала, Самсунг S10 с множеством эффектных камер точно понравится.

Есть три качественных основных камеры, позволяющих делать четкие фотоснимки и создавать неповторимые видео.

Двукратный оптический зум детализирует любое изображение. Даже при нехватке освещения картинки получаются яркими и насыщенными.

Камеры быстро реагируют на клик по кнопке.

Любителям делать селфи понравится идея разработчиков встроить фронтальную камеру в дисплей. Есть автофокус. Без UHD-формата тоже не обошлось.

Возможности экрана и процессора

Слушать музыку на Галакси С10 – настоящее удовольствие. И все потому что аппарат поддерживает HDR10+. Набор стандартных звуков перекликается оттенками и полутонами.

Чтобы глаза не уставали просматривать изображения на экране ночью, производитель предусмотрел сниженное излучение синего цвета. Телефон будто теряет свои очертания, впечатления необычные.

При создании экрана инженеры также использовали интересные фишки:

обновили интерфейс One UI;

органично смотрится шрифт;

красиво выполнены иконки папок;

есть возможность выбрать подходящие обои из коллекции.



Новая модель бренда – оптимальное сочетание экстерьера и интерьера. В интерфейсе отсутствуют нелепые находки, которые хочется надолго отложить в сторону.

Если говорить о производительности модели, она на высоком уровне. Другого и быть не может. Ведь в смартфоне установлен процессор Exynos 9820. С какими функциями он справляется?

Запуск приложений и игр любой сложности. Геймеры, не тратьте время зря, это ваш вариант.

Быстро переключается между несколькими запущенными программами.

Моментально включает камеру.

Быстро реагирует на запись фотоснимков и видео.

Процессор работает уверенно, отсутствуют баги и недоработки. Цена Galaxy S10 различается в зависимости от объема памяти.

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