Samsung Galaxy S10 получит пять цветовых решений корпуса

9 октября 2018, 11:15

СМИ пишут о том, что компания Samsung свой новый флагманский S10 представит как минимум в пяти цветовых решениях корпуса.

Согласно неподтвержденным пока еще данным, грядущая новинка появится в версии с дисплеем на 5,8 дюйма, а также 6,44. "Старшенькая" получит экранный сканер отпечатков пальцев.Кроме того, в зависимости от региона продаж, в качестве аппаратной платформы "под капотом" окажется Qualcomm Snapdragon или Samsung Exynos последнего поколения.Основная камера окажется тройной.Объем оперативной памяти – не менее 6 ГБ.В продаже новинка появится в пяти различных цветовых решениях корпуса – черном, белом, серебристым-серым, зеленым, а также розовым.