Samsung Galaxy S10 получит пять камер

11 июля 2018, 9:45

Об этом пишут сразу несколько авторитетных китайских СМИ.

Разумеется, это совершенно не означает, что все камеры будут реализованы на тыльной части корпуса. По разным данным, тройную камеру получит лишь одна из модификаций S10. Речь идет о двойном 12Мп сенсоре + 16Мп ультраширокоугольной камере.Кроме того, у S10 будет двойная фронтальная камера. Но здесь никаких подробностей пока что нет.Также, по слухам, разные модификации «десятки» получат разные сканера отпечатков пальцев, в том числе, и встроенный в экран.