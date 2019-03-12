12 марта 2019, 13:45

Galaxy S10 получил лучший рейтинг в истории DisplayMate

DisplayMate Technologies провело комплексную оценку дисплея Galaxy S10. Как и его предшественники Note9 и S9, S10 установил новые рекорды производительности мобильных дисплеев, став еще одним флагманом Samsung Galaxy, удостоенным наивысшей оценки A+.



Эксперты издания отмечают, что Galaxy S10 обладает экраном с самой точной цветопередачей, который они когда-либо тестировали. Дисплей смартфона существенно лучше, чем у некоторых 4K UHD-телевизоров, планшетов, ноутбуков и мониторов.



По сравнению с предыдущим флагманом, в Galaxy S10 были усовершенствованы такие характеристики, как видимость, энергопотребление, точность цветопередачи. С пиковой яркостью 1215 нит экран новинки обеспечивает четкое, насыщенное изображение при любых условиях, даже на солнце или в помещении с ярким рассеянным освещением. Кроме того, он красочнее дисплея прошлогодней модели и обладает относительной эффективностью энергопотребления 1,54 Вт – еще ниже, чем 1,70 Вт у Galaxy S9.



Дисплей Galaxy S10 является первым экраном для смартфонов с поддержкой HDR10+ – открытого стандарта нового поколения для видео с высоким динамическим диапазоном (HDR). А точность цветопередачи, по данным экспертов DisplayMate, у новинки составляет 0,4 единицы, что превосходит показатель у Galaxy S9 (0,7 JNCD). Это означает, что цвета, которые видит пользователь на смартфоне Galaxy S10, максимально соответствуют цветам в реальной жизни.



Благодаря встроенной технологии, уменьшающей количество излучаемого синего света, работать со смартфоном станет комфортнее. Дисплей получил сертификацию Eye Comfort от немецкой организации TÜV Rheinland за рекордно низкий уровень излучения синего цвета – всего 7%, по сравнению с 12% у обычных смартфонов с OLED-экранами.

