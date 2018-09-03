Huawei представляет Kirin 980 - первый в мире коммерческий 7-нанометровый чипсет

3 сентября 2018, 9:45

Ричард Ю, глава Huawei Consumer Business Group, представил новый чипсет Kirin 980 на берлинской выставке электроники и бытовой техники IFA-2018.

Будучи первым в мире коммерческим чипсетом, произведенным по 7-нанометровому процессу на мощностях Taiwan Semiconductor Manufacturer Company (TSMC), Kirin 980 отличается лучшей в своем классе производительностью и эффективностью. Он также имеет два нейроморфных модуля (NPU) для обработки задач, связанных с искусственным интеллектом.



Передовой 7-нанометровый техпроцесс позволяет размещать 6,9 млрд транзисторов на 1 см² кристалла, что в 1,6 раза больше, чем в Kirin 970. По сравнению с 10-нм 7-нм процесс обеспечивает на 20% лучшую производительность, тогда как эффективность улучшилась на 40%.



Kirin 980 также является первым чипсетом, в котором используются ядра на базе Cortex-A76, которые на 75% мощнее и на 58% эффективнее предыдущего поколения. 8-ядерная архитектура состоит из 2 высокопроизводительных ядер на базе Cortex-A76, 2 высокоэффективных на базе Cortex-A76 и 4 экстремально эфективных ядер Cortex-A55. Такое решение позволяет высокопроизводительным ядрам отвечать за мгновенные и интенсивные рабочие нагрузки, высокоэффективным — за обеспечение стабильной работы, а малым энергоэффективным ядрам — за повседневные необременительные задачи, обеспечивая оптимальный расход энергии. Работая с более высокими тактовыми частотами по сравнению с предыдущим поколением, Kirin 980 позволяет быстрее запускать приложения, улучшать многозадачность и пользовательский опыт.



Поскольку в последние годы графика в мобильных играх значительно усложнилась, Huawei интегрировал графический процессор Mali-G76 в Kirin 980, чтобы обеспечить беспрецедентный игровой опыт. Дебютируя вместе с Kirin 980, Mali-G76 предлагает на 46% лучшую обработку графики и на 178% более высокую энергоэффективность по сравнению с предыдущим поколением. Mali-G76 также характеризуется инновационной технологией повышения тактовой частоты, которая использует ИИ для интеллектуального определения игровых нагрузок и распределения ресурсов, что гарантирует оптимальную производительность игр.



Kirin 980 открывает новую эру искусственного интеллекта, реализованного на устройстве, представляя двойной нейроморфный модуль NPU. Результатом синергии двух NPU является способность Kirin 980 распознавать до 4 500 изображений в минуту, что на 120% выше, чем Kirin 970. Кроме того, Kirin 980 поддерживает общие программные платформы ИИ, такие как Caffee, Tensorflow и Tensorflow Lite, предоставляя доступ разработчикам.



Huawei интегрировал в Kirin 980 фирменный ISP (процессор сигналов изображения) четвертого поколения для улучшения функций мобильной фотографии. В дополнение к 46-процентному увеличению скорости обработки информации по сравнению с предшественником новый ISP обеспечивает и лучшую поддержку одновременной работы нескольких камер. Также он оснащен абсолютно новой технологией цветовоспроизведения HDR, которая управляет контрастностью для выделения объектов в разных областях изображения. Кроме того, Kirin 980 использует передовое решение для уменьшения шумов, которое высокоточно удаляет шумы, не нанося вреда детализации изображения. Таким образом, улучшается качество снимков, сделанных в условиях низкого освещения. Еще одной новой особенностью ISP является улучшенная технология отслеживания движения. ISP способен распознать движущийся объект съемки с точностью до 97,4%, поэтому любой пользователь может легко и быстро запечатлеть мимолетные моменты жизни.

Рост популярности видеоконтента в социальных сетях привел к увеличению спроса на различные функции видеосъемки. Kirin 980 использует новый конвейер обработки запросов, предназначенный для видеопотока, при этом задержка при видеосъемке уменьшилась на 33%.

Для качественного интернет-подключения устройств с чипсетом Kirin 980 Huawei встроил в него первый в мире модем, поддерживающий LTE Cat.21 и максимальную скорость загрузки 1,4 Гбит/с. Kirin 980 также поддерживает агрегацию несущих частот, поэтому пользователи могут выбирать услуги разных мобильных операторов и наслаждаться отличным подключением независимо от того, где они находятся.



Опыт использования искусственного интеллекта нового поколения не за горами. Не пропустите новости о запуске первого устройства серии Huawei Mate на базе Kirin 980, который должен состояться в октябре 2018 года.