Смартфон Huawei Mate 20 на новых рендерах "светит" интересную камеру

22 августа 2018, 10:45

Авторитетный ресурс для разработчиков XDA-Developers опубликовал новые так называемые рендерные фото смартфона Huawei Mate 20.



Анонс новинки, напомним, состоится в рамках IFA2018 в Берлине.

Эти иллюстрации раскрывают ключевые особенности терминала. Так, к примеру, сверху экрана будет расположен небольшой вырез, в котором производитель обустроит фронтальную камеру.Диагональ дисплея составит 6,3 дюйма, а его разрешение – 1080х2244 точки.На тыльной панели окажется тройная основная камера с весьма интересной конструкцией – в виде матрицы 2х2: 3 элемента – модули, а еще один – вспышка.В основе новинки - чип Kirin 980. Объем оперативной памяти – 6 ГБ, а встроенной пользовательской – 128 ГБ.На торце сверху будет 3,5 мм вывод для подключения проводных наушников либо гарнитуры, а снизу - симметричный порт USB Type-C.Емкость аккумулятора – 4200 мАч.В качестве программной платформы называется Android 9 Pie.