Новый Huawei Honor 9 не получит порт 3,5 мм

Специализированный ресурс The Tech Point поделился «свежими» рендерными фото смартфона Huawei Honor 9, который пока не был представлен официально.
На этих снимках несложно заметить одну интересную деталь – грядущая новинка не получит классический вывод 3,5 мм. Вместо него, «на борту» будет предусмотрен порт USB Type-C.
Сканер отпечатков пальцев обустроен спереди – он в домашней кнопке.
Тыльная панель примечательна двойной камерой с двухцветной вспышкой.
Другие особенности терминала пока не известны.