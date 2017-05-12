Новый Huawei Honor 9 не получит порт 3,5 мм

12 мая 2017, 9:45

Специализированный ресурс The Tech Point поделился «свежими» рендерными фото смартфона Huawei Honor 9, который пока не был представлен официально.



На этих снимках несложно заметить одну интересную деталь – грядущая новинка не получит классический вывод 3,5 мм. Вместо него, «на борту» будет предусмотрен порт USB Type-C.



Сканер отпечатков пальцев обустроен спереди – он в домашней кнопке.

Тыльная панель примечательна двойной камерой с двухцветной вспышкой.Другие особенности терминала пока не известны.