Terrapin продемонстрировал Nokia 9

29 января 2018, 10:45

Малоизвестный у нас производитель чехлов, компания Terrapin опубликовала так называемые рендерные фото смартфона Nokia 9.

Эксперты говорят, что эти иллюстрации полностью подтверждают более ранние утечки, согласно которым грядущая новинка окажется с дисплеем на всю переднюю панель, а кроме того, получит двойную основную камеру и сканер отпечатков пальцев на тыльной части корпуса.

По слухам, в качестве аппаратной платформы внутри будет предусмотрен Qualcomm Snapdragon 835 + 128 ГБ встроенной памяти и аккумулятор на 3250 мАч. Основная камера окажется двойной – 12Мп+13Мп, а фронтальная - 5Мп.

По неподтвержденным пока еще данным, официальный анонс Nokia 9 состоится в Барселоне, в рамках международной выставки MWC 2018 в период с 26 февраля по 1 марта.