Смартфон Nokia 9 – FCC назвала некоторые спецификации

22 декабря 2017, 11:45

Федеральная комиссия по связи США (FCC) на своем официальном сайте поделилась некоторыми спецификациями не представленного на данный момент смартфона Nokia 9.

Так, грядущая новинка получит модельный номер TA-1005.В качестве аппаратной платформы прогнозируется Qualcomm Snapdragon 835, а объем встроенной пользовательской памяти окажется на уровне 128 ГБ. О возможности расширения пока ничего не уточняется. Диагональ дисплея – 5,5 дюймов. В качестве производителя этих панелей называется компания LG Display. Емкость аккумулятора – 3250 мАч.По разным данным, Nokia 9 получит безрамочный дизайн с дисплеем, который будет занимать всю переднюю панель. На тыльной будет двойная основная камера и сканер отпечатков пальцев.Анонс аппарата состоится в рамках MWC2018 в Барселоне в начале следующего года.