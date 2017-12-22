22 декабря 2017, 11:45

Смартфон Nokia 9 – FCC назвала некоторые спецификации

Федеральная комиссия по связи США (FCC) на своем официальном сайте поделилась некоторыми спецификациями не представленного на данный момент смартфона Nokia 9.

Так, грядущая новинка получит модельный номер TA-1005.

В качестве аппаратной платформы прогнозируется  Qualcomm Snapdragon 835, а объем встроенной пользовательской памяти окажется на уровне 128 ГБ. О возможности расширения пока ничего не уточняется. Диагональ дисплея – 5,5 дюймов. В качестве производителя этих панелей называется компания LG Display. Емкость аккумулятора – 3250 мАч.

По разным данным, Nokia 9 получит безрамочный дизайн с дисплеем, который будет занимать всю переднюю панель. На тыльной будет двойная основная камера и сканер отпечатков пальцев.

Анонс аппарата состоится в рамках MWC2018 в Барселоне в начале следующего года.


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