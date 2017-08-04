Новые "живые" фото смартфона Nokia 2

4 августа 2017, 11:15

FCC (Федеральная комиссия по связи США) поделилась некоторыми подробностями, а также «живыми» фотографиями не анонсированного пока еще смартфона Nokia 2.



Модельный номер новинки TA-1029. Кроме того, в точности известно о поддержке терминалом Bluetooth 4.1.

По другим сведениям, грядущая новинка получит 4,5/4,7-дюймовый дисплей с разрешением HD, а также 8Мп основную и 5Мп фронтальную камеры.



В качестве аппаратной платформы, «под капотом» будет предусмотрен 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 212.



Сканера отпечатков пальцев, скорее всего, не будет.

Работать терминал должен под управлением Android 7.1. Объем ПЗУ - 1 ГБ, а ОЗУ – 8 ГБ.В продаже «трубка» появится с ориентировочным ценником в $100.