Новые "живые" фото смартфона Nokia 2

FCC (Федеральная комиссия по связи США) поделилась некоторыми подробностями, а также «живыми» фотографиями не анонсированного пока еще смартфона Nokia 2.
Модельный номер новинки TA-1029. Кроме того, в точности известно о поддержке терминалом Bluetooth 4.1.
По другим сведениям, грядущая новинка получит 4,5/4,7-дюймовый дисплей с разрешением HD, а также 8Мп основную и 5Мп фронтальную камеры.
В качестве аппаратной платформы, «под капотом» будет предусмотрен 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 212.
Сканера отпечатков пальцев, скорее всего, не будет.
Работать терминал должен под управлением Android 7.1. Объем ПЗУ - 1 ГБ, а ОЗУ – 8 ГБ.
В продаже «трубка» появится с ориентировочным ценником в $100.