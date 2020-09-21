Сертификация подтвердила наличие кольцеобразной камеры у смартфона Nokia 3.4

21 сентября 2020, 12:45

В базе данных Федеральной комиссии связи США (FCC) появилась информация о новом недорогом смартфоне HMD Global — аппарате Nokia 3.4 под управлением операционной системы Android 10.

О подготовке названного устройства мы уже сообщали. Документация FCC раскрывает ключевые конструктивные особенности смартфона. Как и предполагалось, тыльная камера заключена в блок кольцеобразной формы: по слухам, объединены датчики на 13, 5 и 2 млн пикселей, а также вспышка.



Схематичное изображение аппарата говорит о том, что фронтальная камера располагается в отверстии в левом верхнем углу дисплея. Размер последнего составит около 6,5 дюйма по диагонали, разрешение — HD+ (1600 × 720 точек). Селфи-камера сможет создавать 8-мегапиксельные изображения.



В основу новинки ляжет процессор Qualcomm Snapdragon 460, содержащий восемь ядер с частотой до 1,8 ГГц, графический ускоритель Adreno 610 и сотовый модем Snapdragon X11 LTE. Объём оперативной памяти составит 3 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 32 или 64 Гбайт.