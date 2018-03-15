Анонс флагманского смартфона LG G7 состоится в мае

15 марта 2018, 9:45

Об этом пишет авторитетное специализированное издание ETNews.

Согласно сведениям этого источника, стоимость этой новинки окажется на 80 евро выше предшественника. Грядущая новинка будет обладать функциями искусственного интеллекта от LG V30 ThinQ, а в качестве аппаратной платформы «под капотом» окажется Qualcomm Snapdragon 845. Также известно за OLED-дисплей и вырез в стиле iPhone X.По слухам, которые утекли в Сеть ранее, диагональ дисплея этого терминала окажется на уровне 6 дюймов, а разрешение - 1440х3120 точек, соотношение сторон – 19,5:9. Основная камера будет двойной – модули 16Мп+16Мп, фронтальная будет 8Мп.Объем оперативной памяти – 4 ГБ, а встроенной пользовательской – 64 ГБ. Кроме того, LG G7 будет доступен также в версии 6 ГБ ОЗУ/128 ГБ ПЗУ. Емкость аккумулятора – 3000 мАч.