15 марта 2018, 9:45

Анонс флагманского смартфона LG G7 состоится в мае

Об этом пишет авторитетное специализированное издание ETNews.

Согласно сведениям этого источника, стоимость этой новинки окажется на 80 евро выше предшественника. Грядущая новинка будет обладать функциями искусственного интеллекта от LG V30 ThinQ, а в качестве аппаратной платформы «под капотом» окажется Qualcomm Snapdragon 845. Также известно за OLED-дисплей и вырез в стиле iPhone X.

По слухам, которые утекли в Сеть ранее, диагональ дисплея этого терминала окажется на уровне 6 дюймов, а разрешение  - 1440х3120 точек, соотношение сторон – 19,5:9. Основная камера будет двойной – модули 16Мп+16Мп, фронтальная будет 8Мп.

Объем оперативной памяти – 4 ГБ, а встроенной пользовательской – 64 ГБ. Кроме того, LG G7 будет доступен также в версии 6 ГБ ОЗУ/128 ГБ ПЗУ. Емкость аккумулятора – 3000 мАч.
Оцените новость:
  • 0 оценок