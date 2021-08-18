Спасение аллергиков в быту – дело рук современной техники

18 августа 2021, 16:38

Решаем проблему загрязненного воздуха одним нажатием кнопки.

Комфортно жить аллергикам мешают невидимая пыль в доме, бытовая химия, шерсть домашних любимцев, пищевая плесень и другие аллергены. Когда каждый вдох превращается в чих, мысли могут быть только об одном: как сделать так, чтобы полегчало.

Ура – решение есть! Вместе с Фокстрот мы сделали для вас подборку современных приборов, с которыми аллергикам станет жить гораздо комфортнее.

№1. Очиститель воздуха

Такой гаджет нужен в каждом доме во все времена, а уж аллергикам – тем более.

- Очиститель воздуха PHILIPS Series 2000i AC2729/50 – 2 в 1: очищает и увлажняет, задерживая 99,97% мельчайших частиц. Гаджетом можно управлять через специальное приложение Clean Home+.

- Компактный очиститель воздуха PHILIPS AC0820/10 легко поместится в любом пространстве. 4-уровневая цветная индикация показывает качество воздуха в режиме реального времени.

- Очиститель воздуха SAMSUNG AX40T3030WM/ER задерживает мельчайшие частицы пыли и вредные газы. Оснащен датчиками, которые отслеживают качество воздуха и позволяют устройству автоматически оптимизировать работу.

- Очиститель воздуха DYSON HP00 Pure Hot + Cool имеет высокопроизводительную систему фильтрации и соответствует высокому стандарту asthma & allergy friendly (ASP: 18-01 / 101), что делает его идеальным решением для людей, больных астмой и склонных к аллергии. Безопасен для детей и животных.



№2. Пылесос с функцией влажной уборки

Новое время – новые гаджеты для уборки. В каждом доме должны быть актуальные роботы-пылесосы, которые очищают поверхности так, чтобы и дышалось легко.

- Робот-пылесос ROWENTA RR7755WH оснащен системой Aqua Force, которая после всасывания пыли протирает пол. Имеет турбощетку, которая уберет шерсть животных, волоски и мельчайшую пыль с гладких и ковровых покрытий.

- Робот-пылесос ROWENTA RR7687WH за счет навигационной системы охватит сразу два этажа вашего дома, построит оптимальный маршрут уборки, за которым можно следить со смартфона. Благодаря фильтру High Performance Filter задержит до 99,9% мельчайших частиц пыли и аллергенов.

- Робот-пылесос SAMSUNG VR05R5050WK/EV – идеальный выбор для большого дома. Емкий аккумулятор позволит провести уборку помещения большой площади без подзарядки – до 150 минут. Эффективно собирает пыль и шерсть животных.

- ROWENTA RR7455WH – компактный, ультратонкий и мощный. С высотой всего 6 см он легко заедет даже под низкую мебель, собрав всю пыль и шерсть благодаря центральной моторизованной щетке.

№3. Отпариватели и паровые системы

Ценная находка для людей, страдающих от аллергии и частых вирусных заболеваний.

- Отпариватель PHILIPS GC362/80 нивелирует неприятные запахи, с помощью горячего пара убивает до 99% бактерий и вредных микроорганизмов. Позволяет освежать подушки, мягкую мебель, кресла, диваны, а подошва Smart-flow обеспечивает сохранение тканей.-

- Отпариватель TEFAL DT9530E1 позволяет отпарить и очистить домашний текстиль. Оснащен четырьмя специальными насадками для дезинфекции, чистки и ароматизации.

-Паровая система TEFAL IXEO POWER QT2020E0 позволяет эффективно уничтожить 99.9% бактерий без использования моющих средств. Жилье будет безупречно чистым и свободным от аллергенов.

И пусть эти гаджеты научат всех смотреть на домашний быт под другим углом. А людям с повышенной чувствительностью к аллергенам действительно облегчат жизнь.