Стиральная машина LG с функцией SteamТМ

4 июня 2018, 10:15

Компания LG Electronics (LG) выпустила новый трогательный видеоролик, в котором рассказывает о SteamТМ – инновационной технологии LG для устранения всех опасных аллергенов во время стирки.

Пар выступает в видео в роли неотъемлемой части любви и заботы. Благодаря технологиям LG маленькая девочка может быть ближе к столь важному для нее плюшевому медвежонку, хранящему воспоминания о матери. Сентиментальные и душевные моменты, проведенные с семьей, подчеркивают важность мягкой заботы о вещах, которую гарантирует гипоаллергенная функция LG Steam.



В видео демонстрируется последняя модель стиральной машины LG с функцией стирки паром и гипоаллергенным режимом. Важность дезинфекции в повседневной жизни растет. Это связано с ростом количества хронических заболеваний, вызванных вредными веществами в предметах повседневного использования. Новая стиральная машина от LG – идеальный выбор покупателей, которые хотят обезопасить свой быт от невидимых вредителей, основной причины аллергических реакций. Инновационная технология SteamТМ не просто уничтожает до 99,9% аллергенов, но и удаляет их остатки. В течение 30 минут одежда обрабатывается паром температурой 50-60º С, что позволяет удалить большинство бытовых аллергенов и устранить на 50,9% больше вредных веществ по сравнению с другими стиральными машинами. Steam – это революционная технология LG для бережного гипоаллергенного ухода за одеждой, которая устраняет до 99,9% всех вредных веществ и получила сертификацию Британского фонда борьбы с аллергией (BAF).



Технология SteamТМ от LG – результат непрерывных усилий компании, направленных на улучшение качества жизни пользователей. Это усовершенствованное инновационное решение для стирки. Как показано в видео, пользователю необходимо просто применить функцию стирки паром, чтобы любимые вещи и одежда всегда оставались чистыми и безопасными. Steam позволит устранить все невидимые аллергены и вредные вещества.



LG использует новейшие технологии для безупречной гипоаллергенной стирки, которые подобны любви. Они позволяют людям быть ближе к тем вещам, которые имеют для них особую ценность. Благодаря инновационной функции Steam™, которая уничтожает все аллергены, стиральная машина LG позволяет забыть о вредных веществах и будничных заботах.