HD75 Cosy Dark Grey и HD75 Cosy Ocean - новые электроодеяла Beurer

14 ноября 2023, 16:15

Электроодеяла выполнены из мягкого флисового волокна, благодаря которому пушистый и дышащий материал обеспечивает комфортный контакт с кожей.



Также они выглядят очень стильно. Две новые модели получили глубокие серый и синий цвета, а модный и лаконичный дизайн позволит одеялам вписаться в любой современный интерьер.

Новинки оснащены шестью настройками температуры, чтобы каждый смог выбрать для себя комфортный режим. Система электронной регулировки температуры, информационный дисплей с подсветкой и съемный переключатель отвечают за удобное управление гаджетами.Важно, что обе модели имеют систему безопасности Beurer (BSS), а также сертификат OEKO-TEX Standard 100 (06.0.43510 Hohenstein HTTI). Все нагревательные приборы Beurer, отмеченные этим символом, регулярно проходят контроль качества, что служит надежной гарантией их безопасности и эффективности. Кроме того, устройства выключатся автоматически примерно через 3 часа.Электроодеяла можно стирать в машине при 30 °C.