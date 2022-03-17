Игровой микрофон SVEN MK-600 — качественный звук и подсветка

17 марта 2022, 17:15

Для общения в игровых чатах и стриминга, для онлайн-конференций и удаленного обучения — новый всенаправленный конденсаторный микрофон SVEN MK-600 подходит для самых разных задач, но в первую очередь ориентирован на геймеров.

Дизайн устройства сразу говорит нам о том, что уместнее всего оно будет смотреться на игровом месте. Киберспортсменам непременно понравятся корпус с резкими гранями, массивное основание и, конечно — эффектная разноцветная подсветка.



Частотный диапазон MK-600 — от 100 Гц до 16000 Гц, для ориентированного на передачу речи микрофона это в самый раз. Чувствительность подобрана таким образом, чтобы обеспечить хорошее качество звука в различных условиях, но при этом не допустить частых перегрузок во время самых эмоциональных бесед. За передачу звука отвечает капсуль диаметром 6 мм, гибкая ножка позволяет направить устройство в сторону говорящего. При этом излишне внимательно следить за положением микрофона не придется — благодаря всенаправленности он к нему не слишком требователен.



Подготовка устройства к работе осуществляется максимально просто — достаточно подключить SVEN MK-600 в порт USB компьютера и готово, никаких дополнительных действий не требуется. Кабель длиной 1,8 метра позволяет «дотянуться» даже до стоящего в отдалении системного блока ПК. Включать и выключать микрофон при этом можно с помощью клавиши на передней панели, все прямо под рукой — просто и удобно. Основание MK-600 утяжелено ради большей устойчивости, а прорезиненные ножки противостоят скольжению и снижают уровень нежелательных вибраций. Устройство получилось надежным, красивым и при этом доступным широкому кругу будущих пользователей — проверить это очень просто, оно уже есть на прилавках магазинов.