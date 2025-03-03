Беспроводные микрофоны SVEN MK-740 и MK-742

3 марта 2025, 10:45

Беспроводные микрофоны обеспечивают отличное качество звука и свободу движений на любом мероприятии: от домашней вечеринки с караоке до большой презентации или выступления на сцене.



При этом профессиональные решения стоят крайне дорого, а потому не всегда доступны широкому кругу потребителей. К счастью, наша компания регулярно расширяет ассортимент беспроводных микрофонов, которые могут позволить себе многие: их можно увидеть как на больших праздниках, так и на маленьких вечеринках с исполнением любимых песен.

Недавно линейка пополнилась еще парой интересных устройств, в которых разработчики учли весь накопленный опыт и пожелания пользователей. Микрофоны поставляются в двух вариантах: модель SVEN MK-740 — это один микрофон с беспроводным ресивером для подключения, а SVEN MK-742 — сразу два микрофона с общим ресивером, которые пригодятся любителям петь или говорить дуэтом. Передача звука осуществляется через радиоканал на частоте 2,4 ГГц, что обеспечивает качественную связь на расстоянии до 25 метров. Для подключения предусмотрен широко распространенный разъем джек 6,3 мм, что позволяет использовать ресиверы микрофонов с любыми устройствами — от профессиональных микшеров до портативной акустики с поддержкой караоке, широко представленной в каталоге SVEN.Благодаря встроенным аккумуляторам микрофоны способны проработать в автономном режиме до 12 часов — этого точно хватит даже на большое мероприятие или продолжительную вечеринку. Зарядка осуществляется через современный порт USB Type C — пользователю не придется лишний раз искать нужный кабель и зарядное устройство, подойдут предназначенные для смартфонов и других гаджетов. Благодаря корпусу из алюминия микрофоны обладают повышенным запасом прочности и износостойкости, при этом в комплекте есть специальная подставка-упор, которая гарантирует устойчивое размещение на ровной поверхности — микрофоны никуда не укатятся, даже если просто положить их на стол, например. Ну и, конечно, предусмотрено крепление на стойку — соответствующий держатель пользователь также найдет в коробке со SVEN MK-740/742.Капсюль микрофона имеет кардиоидную направленность — как у профессиональных вокальных решений. Это помогает устройству воспринимать исключительно голос говорящего, игнорируя посторонние звуки и шумы. Дополнительную защиту обеспечивает встроенный поп-фильтр, который в частности может избавить звук от звуков ветра или дыхания пользователя. Хорошо потрудились разработчики и над комфортом эксплуатации микрофонов. Благодаря наличию регуляторов громкости на ресивере их можно подключать непосредственно к акустике, а оснащенная индикатором состояния клавиша на корпусе микрофонов позволяет быстро и легко включать и отключать звук в нужный момент.SVEN MK-740 и MK-742 — высококачественные, но при этом доступные микрофоны с продуманной конструкцией и отличным набором характеристик, которые подойдут широкому кругу пользователей: профессиональным вокалистам и любителям, ведущим мероприятий и лекторам.