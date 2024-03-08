В Японии McDonald's выпустил духи с ароматом картошки фри

Всего доступно три варианта: классическая жареная картошка, водоросли и соль, а также чеснок, черный перец и майонез.
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