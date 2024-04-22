22 апреля 2024, 16:15

В Финляндии будут делать еду из солнечной энергии и воздуха

Стартап Solar Foods выращивает протеин Solein из компонентов воздуха с помощью электроэнергии. А из протеина можно создавать сыр, молочные коктейли, лапшу, макароны и майонез.


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