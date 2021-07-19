Аккуратное пятнышко на пенке и крепкий вкус кофе отличают латте макиато

19 июля 2021, 17:01

Латте макиато – кофе с небольшим пятнышком на поверхности воздушной молочной пенки.

Среди всех почитателей кофе, латте макиато остается наилюбимейшим напитком. Его обожают западные и центральные европейцы. Итальянский словарь переводит "макиато" как "пятнистый", поэтому название этого кофе означает "Латте в пятнашках". Такое название напиток получил за остающиеся на поверхности пены в процессе приготовления пятна. Попробовав однажды этот нежный чарующий напиток, равнодушным к нему остаться невозможно. Но для того что бы насладиться правильным вкусом ароматного кофе, Вам необходимо будет приобрести швейцарскую кофемашину. На сегодняшний день самые лучшие кофемашины принадлежат бренду JURA. С выбором кофеварки можно ознакомиться на сайте jura.

Главное сходство кофе латте и латте макиато остается лишь за названием напитков. На самом же деле они имеют огромную разницу и немало отличий друг от друга.

• Самое главное отличие находится в очередности игредиентов. На самом деле при создании латте макиато эспрессо доливается в молоко, а не наоборот, как в церемонии готовки латте.

• Латте имеет наиболее выраженный аромат кофе, тогда как макиато обладает более выраженным вкусом молока, чем кофе.

• Кофе латте в классическом виде подается в чашке, тогда как при подаче латте макиато используют высокий стакан.

• За счет большого содержания молока нежели кофе, латте макиато более мягкий напиток, созданный для детей, а классический латте больше предназначен для взрослых.

Для приготовления латте макиато потребуются следующие ингредиенты:

1. 50 мл воды

2. 150 мл молока

3. 1,5 ч.л. кофейных зерен свежего помола

4. Сахар по вкусу

Для начала необходимо приготовить настоящий кофе эспрессо, от его качества будет зависеть вкус конечного продукта. Поэтому уделите внимание качеству кофейных зерен. Лучше всего использовать кофеварку или кофемашину. Но если таковой нет, можно использовать турку. Чтобы приготовить эспрессо в турке необходимо насыпать в нее кофейные зерна, залить их водой и поставить на огонь. Полностью закипеть кофе не должно, как только начало подниматься, снимаем с огня, потом ставим греться снова, эту процедуру нужно повторить несколько раз. В итоге получается около 50 мл кофе, которое нужно процедить от кофейной гущи.

До 50-70 градусов нагреваем молоко, начинаем взбивать пену. Для этой процедуры подойдет обычный венчик, миксер или блендер. В финале должно получиться молоко, покрытое большой воздушной молочной пенкой. Значительно облегчает эту процедуру наличие кофемашины с панарелло или френч пресса. С помощью этих приборов быстро взбить молоко до нужного состояния не составит труда.

Далее необходимо налить наше взбитое молоко в бокал, в котором и будем подавать латте-макиато. В бокале получится 2 слоя – внизу молоко, а сверху молочная пенка. Между этими слоями и должно расположиться наше эспрессо. Процеженный кофе нагреваем для того, чтобы оно было горячее, чем молоко, эта процедура важна для получения ровного слоя. Не спеша заливаем кофе в молочную пенку тонкой струйкой, которая оставит на поверхности кофе макиато его самую главную изюминку – пятно, благодаря которому кофе получило свое название.

Сверху по вкусу и желанию посыпают пенку корицей, тертым шоколадом или другими добавками.

Для этого напитка не подойдет обычная чашка для классического латте. Для подачи этого напитка лучше всего будет высокий прозрачный айриш-бокал или стакан. Такой стакан отличается изяществом и оригинальностью, также он способен сохранить температуру латте-макиато до самого конца, что немаловажно. Объем чашки для латте-макиато должен быть 200-300 мл.

Как пить латте макиато правильно подсказывает сама интуиция. Многие ведут спор о том, нужно ли смешивать ингредиенты. Смеем заверить, что нарушить целостность слоев придется при желании добавить в кофе сахар, поэтому правильнее всего будет добавить подсластитель и аккуратно размешать нижние слои макиато.