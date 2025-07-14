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14 июля 2025, 12:15

США запровадить 30% мито для ЄС та Мексики з наступного місяця, – Bloomberg

Трамп повідомив ключовим торговим партнерам про нові ставки, які вступлять у дію 1 серпня, якщо вони не зможуть домовитися про кращі умови.


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