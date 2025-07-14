Україна може отримати армійські позашляховики Land Rover від Британії

Про це пише Defense Express.
Британія планує замінити свої позашляховики на південнокорейські KLTV, а старі – віддати Україні.
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