Новая линейка капучинаторов от HYUNDAI

19 сентября 2023, 15:15

Во всех моделях доступны 4 режима работы для приготовления более 8 видов кофе, чая-матчи и горячего шоколада.

HYUNDAI представляет новую линейку стационарных капучинаторов для вспенивания молока, а также приготовления напитков, требующих перемешивания. Все модели выполнены в виде чаши с насадкой-венчиком. Объем резервуара капучинаторов составляет 300 мл, а максимальный объем для взбивания пены – 150 мл, этого хватит, чтобы сделать сразу несколько порций кофе. Мощность в 500 Вт обеспечит однородную устойчивую пенку всего за несколько минут. Благодаря внутреннему антипригарному покрытию капучинаторы легко очищаются от загрязнений. Специальная крышка защищает кухню от брызг во время использования прибора.С помощью кнопки на передней панели капучинатора осуществляется выбор оптимальной программы приготовления. Одно нажатие активирует режим «теплой плотной пенки», подходящий для капучино и латте макиато. Нажатие на кнопку дважды включит программу «теплой воздушной пенки» для латте и флэт уйат. Режим горячего молока тройным нажатием кнопки можно использовать для приготовления домашнего какао, американо с молоком или напитков на основе молока с медом или пряностями. Специальная программа холодной пенки, активирующаяся четырьмя касаниями, дает приготовить айс-латте и кофе гляссе. Прибор отключится автоматически, как только молоко будет приготовлено нужным образом. Для более безопасного использования капучинаторы оснащены системой защиты от перегрева.