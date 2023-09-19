Новая линейка капучинаторов от HYUNDAI

Во всех моделях доступны 4 режима работы для приготовления более 8 видов кофе, чая-матчи и горячего шоколада.
HYUNDAI представляет новую линейку стационарных капучинаторов для вспенивания молока, а также приготовления напитков, требующих перемешивания. Все модели выполнены в виде чаши с насадкой-венчиком. Объем резервуара капучинаторов составляет 300 мл, а максимальный объем для взбивания пены – 150 мл, этого хватит, чтобы сделать сразу несколько порций кофе. Мощность в 500 Вт обеспечит однородную устойчивую пенку всего за несколько минут. Благодаря внутреннему антипригарному покрытию капучинаторы легко очищаются от загрязнений. Специальная крышка защищает кухню от брызг во время использования прибора.
С помощью кнопки на передней панели капучинатора осуществляется выбор оптимальной программы приготовления. Одно нажатие активирует режим «теплой плотной пенки», подходящий для капучино и латте макиато. Нажатие на кнопку дважды включит программу «теплой воздушной пенки» для латте и флэт уйат. Режим горячего молока тройным нажатием кнопки можно использовать для приготовления домашнего какао, американо с молоком или напитков на основе молока с медом или пряностями. Специальная программа холодной пенки, активирующаяся четырьмя касаниями, дает приготовить айс-латте и кофе гляссе. Прибор отключится автоматически, как только молоко будет приготовлено нужным образом. Для более безопасного использования капучинаторы оснащены системой защиты от перегрева.