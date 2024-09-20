20 сентября 2024, 13:45

Червоне вино зменшує ризик розвитку деменції на 30%, — Independent

Вчені з Англії довели, що харчування відіграє важливу роль у профілактиці деменції, особливо допомагає їжа, яка багата на флавоноїди: темний шоколад, чай, ягоди та червоне вино.


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