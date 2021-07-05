Какую еду чаще всего заказывали во время Евро-2020 - Rocket

5 июля 2021, 10:45

Очередная футбольная неделя позади. Кто-то болел под корвалол, а кто-то – под пиццу и бургеры.

В сервисе доставки еды Rocket решили узнать самые популярные блюда, которые заказывали во время Чемпионата Европы по футболу.



Возглавляет съедобную сборную самое заказываемое блюдо — картошка фри. Второе и пятое места остаются за сладкими газированными напитками. На третьем месте расположилась пицца «Гавайская», которую заказывали чуть больше, чем сет «Филадельфия». Также в состав сборной попали две популярные пиццы — «Маргарита» и «Четыре сыра». Единственным украинским «игроком» оказался борщ по-домашнему с мясом.



Интересно, что только во время матча сборной Украины со сборной Австрии, в топ заказов украинских болельщиков вошли борщ и вареники с картошкой.

Также аналитики Rocket отмечают увеличение популярности бургеров, пива, куриных крылышек, камамбера фри, пивных тарелок и пиццы на период матчей.

Стоит отметить, что рейтинг составлялся без учета блюд из популярных сетей быстрого питания. Так как на фастфуд приходится бОльшая часть заказов, в рейтинге участвовали бы исключительно бургеры.