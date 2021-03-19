В Rocket назвали самую популярную пиццу в Украине

19 марта 2021, 14:15

Украинцы предпочитают «Гавайскую», «Маргариту», а также «Четыре сыра».

Украинцы очень любят пиццу, но в зависимости от региона вкусовые предпочтения существенно отличаются. Аналитики сервиса доставки Rocket, исследовали заказы за минувший год и назвали самый популярный вид пиццы в различных городах страны.

Всего за 2020 год курьеры Rocket доставили в Украине свыше 300 тыс. заказов с пиццей. Чтобы оценить масштаб этой цифры — представьте 5 футбольных полей, полностью укрытых пиццей. Из них самой популярной пиццей оказалась «Гавайская». Второе место за «Маргаритой», тогда как третье за «Четыре сыра».Также большой популярностью пользуются различные вариации мясной пиццы («Три мяса», «Четыре мяса», «Супер мясная» и т.д.). Такая пицца популярна в Николаеве, Луцке, Тернополе и Ровно. «Гавайскую» больше любят жители Львова, Житомира, Ивано-Франковска, Сумм, Одессы и Полтавы. «Маргарита» в лидерах в Киеве, Днепре, Кривом рогу, Виннице и Харькове.

Из всего списка городов выделяется Павлоград, Херсон, Чернигов и Запорожье. Так, в Павлограде самой популярной пиццей оказалась «Шахтерская». В Херсоне отдают предпочтение «Палермо», в Чернигове — «Баварской», а Запорожье чаще заказывает «Цезарь».