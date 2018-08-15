Panasonic отмечает свое 100-летие новым проектом с Cirque du Soleil

15 августа 2018, 12:45

В год своего 100-летия японская корпорация Panasonic объявляет о сотрудничестве с легендарным канадским Cirque du Soleil (Цирк дю Солей).

С августа по декабрь 2018 года в Европе, Белоруссии, Грузии, России и Украине будет проходить онлайн-конкурс, участники которого смогут попробовать себя в роли артистов, создавая собственные виртуальные шоу. В продажу также поступит новая лимитированная серия щелочных элементов питания с изображениями персонажей шоу Цирка дю Солей, гастроли которого проходят по всей Европе. В ближайшие месяцы выступления постановки продолжатся в Великобритании, Португалии, Бразилии и Франции.



Сотрудничество Panasonic и Cirque du Soleil неслучайно, ведь концепция продвижения элементов питания Bring Magic Alive («Претворяя волшебство в жизнь») очень близка фантазиям Cirque du Soleil, в которые компания приглашает своих поклонников во всех уголках земного шара. Батарейки Panasonic «оживляют» любимую технику, игрушки и любые другие устройства подобно артистам Цирк дю Солей, чей талант и непревзойденное мастерство вселяют жизнь в ни на что не похожие миры постановок, будят чувства людей, подстёгивают их эмоции.



Лимитированная серия элементов питания Panasonic со сценическими фотографиями артистов Cirque du Soleil будет представлена несколькими линейками:



Рекордная Evoltа для энергоемкой техники (фотовспышек, игровых устройств и т.д.);

Премиальная Pro Power для приборов с высоким энергопотреблением (например, электрических зубных щеток);

Стандартная Everyday Power для бытовых устройств со средним потреблением энергии;

Экономичная Alkaline Power для часов, пультов дистанционного управления и другой техники с невысокими энергозатратами. Данная серия выпускается с тематическими наклейками Cirque du Soleil (Цирк дю Солей).



Дополнительно в честь сотрудничества, стартует онлайн-конкурс, позволяющий всем желающим попробовать себя в роли артистов Cirque du Soleil и создавать собственное шоу. После регистрации на сайте cirquedusoleil.panasonic-batteries.com «артисту» нужно будет пригласить как можно больше друзей в свой виртуальный зрительный зал. За каждого зрителя начисляются баллы, которые впоследствии можно обменять на показы видеороликов с самыми яркими номерами Cirque du Soleil. Участники, собравшие на свои представления больше всего зрителей, получат главные призы. Победитель первого тура, выбранный по итогам августа, посетит родину легендарной компании - Канаду - и увидит шоу Corteo в Монреале! Победитель второго тура определится по итогам декабря. Он отправится на одно из постоянных шоу компании в Лас-Вегасе (США). Другие участники смогут побороться за фирменные «солнечные» сувениры Cirque du Soleil и продукцию Panasonic.