Нова Пошта починає співпрацю з monobank

21 сентября 2023, 9:45

Поштовий оператор Нова пошта розпочав взаємодію з українським онлайн-банком monobank, який цього року планував вийти на польський ринок.



Тепер клієнти monobank можуть оформити картку через програму банку. Зокрема, потрібно зайти у додаток, у налаштуваннях вибрати пункт "Випустити пластикову картку". А доставку до будь-якого куточку Польщі здійснить Нова пошта.

Щодо вартості, то вона розраховуватиметься згідно з тарифами оператора. Стандартна вартість доставки документів із України до Польщі (пакет 1 кг) складає 250 грн. Але до 31 грудня діятиме знижка 50% на доставку карток monobank.