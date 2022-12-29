Ракетні атаки РФ "женуть" малий бізнес у "хмару"

29 декабря 2022, 12:45

Лише за листопад місяць за даними оператора GigaCloud в "хмару" мігрувало на 25% більше українських компаній, ніж у вересні.

Загалом же цей показник вже вдвоє перевищив дані після 24 лютого.

Причина такої стрімкої "міграції" – ракетні обстріли української інфраструктури з боку російської окупаційної армії.

Спеціалісти GigaCloud кажуть про три сплески "переїздів у хмару", що відбувались відразу після масованих ракетних обстрілів та тривалих відключень електроенергії. Зокрема у жовтні та листопаді в "хмару" переходив саме малий бізнес. До речі, на початку військових дій така "міграція" спостерігалась переважно за великим та середнім бізнесом.

Крім того, GigaCloud відмічає збільшення попиту на перенесення в хмарні сервіси маршрутизаторів — VPN-серверів, зокрема компаній, котрі перенесли свою ІТ-інфраструктуру за кордон.

На цей час найбільше всього заявок на перехід в хмарні сервіси залишають дрібний бізнес, освітні та медичні заклади, фінансові організації, а також консалтингові та юридичні фірми.

Зі слів керівника департаменту SMB продажів GigaCloud, Любомира Дорошенка, зараз спостерігається ситуація, коли навіть найбільші скептики серед малого бізнесу дивляться в бік досвіду великого та переходять в хмарні технології, щоб не втрачати прибуток, а продовжувати бізнес-процеси компанії.