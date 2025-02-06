Закрито найбільші у світі платформи для кіберзлочинності

6 февраля 2025, 9:45

Прокуратура німецького Франкфурта-на-Майні та Федеральне управління кримінальної поліції закрили дві міжнародні платформи кіберзлочинності з мільйонами користувачів.

За даними прокуратури, це були найбільші у світі торгові майданчики для кіберзлочинів в Інтернеті. На платформах "nulled.to" та "cracked.io" було зареєстровано понад 10 мільйонів користувачів.У міжнародній поліцейській операції, очолюваній службами Німеччини, також брали участь США, Австралія, Іспанія, Греція, Румунія, Італія та Франція. Затримано вісьмох осіб.Платформи використовувалися, зокрема, для торгівлі програмами, що служать, наприклад, для підготовки або здійснення хакерських атак на окремих осіб та компанії або для публікації або продажу вкрадених даних у установ та компаній.Щорічні збитки від хакерських атак обчислюються мільярдами доларів.